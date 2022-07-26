Взяття під вогневий контроль мостів на Херсонщині зруйнувало плани ворога
Взяття під вогневий контроль мостів на Херсонщині зруйнувало плани ворога
Андрій Костін очолить Генпрокуратуру, - джерела
Андрій Костін очолить Генпрокуратуру, - джерела
На півночі України поліція вилучила в місцевих жителів два "трофейні" танки
На півночі України поліція вилучила в місцевих жителів два "трофейні" танки
Зеленський звільнив першого заступника секретаря РНБО
Зеленський звільнив першого заступника секретаря РНБО
Андрій Длігач: Україна повинна бути країною винахідників, підприємців, що кинули виклик, та змогли досягти економічного прориву
Андрій Длігач: Україна повинна бути країною винахідників, підприємців, що кинули виклик, та змогли досягти економічного прориву
Владислав Троїцький: «В Україні досі немає розуміння, наскільки потужною зброєю може бути мистецтво»
Владислав Троїцький: «В Україні досі немає розуміння, наскільки потужною зброєю може бути мистецтво»
​Окупанти обстрілюють Нікополь та Марганець зі спальних районів захопленого Енергодара, - міський голова
​Окупанти обстрілюють Нікополь та Марганець зі спальних районів захопленого Енергодара, - міський голова
Свобода народам – безпека Україні. Чому нам варто підтримувати національні рухи в РФ?
Свобода народам – безпека Україні. Чому нам варто підтримувати національні рухи в РФ?
Російський полонений з досвідом бойових дій у Дагестані радіє, що вижив в Україні, - СБУ
Російський полонений з досвідом бойових дій у Дагестані радіє, що вижив в Україні, - СБУ
ГоловнаСуспільствоВійна

Перехоплення ГУР: комбриг окупантів набив морду приїжджому генералу

Той обізвав особовий склад окупантів боягузами.

Перехоплення ГУР: комбриг окупантів набив морду приїжджому генералу
Фото: ГУР МО

23-річний загарбник із 11 ОДШБ розповідає своїй матері, як генерал набив писок іншому генералу, через те, що той обізвав особовий склад окупантів боягузами.

Про це йдеться в перехопленні Головного управління розвідки Міністерства оборони на офіційному Telegram-каналі.

За словами росіянина, його підрозділ не зміг взяти населений пункт.

Матір не реагує на розповідь сина про те, що вони воюють на важкому напрямку. Проте втішається набитим обличчям генерала і каже, що було б добре, якби "он" йому ще щось "подстрелил".

Раніше повідомлялось, що російські солдати бояться потрапити до в'язниці через відмову воювати в Україні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також