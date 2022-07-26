Перехоплення ГУР: комбриг окупантів набив морду приїжджому генералу

23-річний загарбник із 11 ОДШБ розповідає своїй матері, як генерал набив писок іншому генералу, через те, що той обізвав особовий склад окупантів боягузами.

Про це йдеться в перехопленні Головного управління розвідки Міністерства оборони на офіційному Telegram-каналі.

За словами росіянина, його підрозділ не зміг взяти населений пункт.

Матір не реагує на розповідь сина про те, що вони воюють на важкому напрямку. Проте втішається набитим обличчям генерала і каже, що було б добре, якби "он" йому ще щось "подстрелил".

Раніше повідомлялось, що російські солдати бояться потрапити до в'язниці через відмову воювати в Україні.