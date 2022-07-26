У Мінцифри запевнили, що всі заявки переселенців із Дії опрацюють, і люди отримають виплати

У Міністерстві цифрової трансформації надали відповідь, щодо заяви віцепрем'єрки Ірини Верещук, про те, що через неправильно оформлені документи і тому, що Дія не передала в органи соцзахисту дані переселенців, люди не отримали обіцяні Кабміном виплати. За її словами, зі скаргами звернулися майже 250 тисяч осіб.

Про це LB.ua повідомила пресслужба Мінцифри.

У міністерстві нагадали, що послугу з реєстрації переселенців та отримання допомоги на проживання запустили 19 квітня 2022 року.

За цей час понад 619 тисяч українців подали заявки через Дію, 441 504 українців успішно отримали довідку ВПО та грошову допомогу від держави.

"Усі заявки, які ще не опрацювали в Мінсоці, будуть опрацьовані, і всі зможуть отримати свої виплати та довідку ВПО. Наразі ми разом з Мінсоцполітики працюємо над автоматичним призначенням та виплатами, щоб обробка заяв відбувалася без залучення працівників районних управлінь соцзахисту. Також ми переробляємо взаємодію з Мінсоцполітики, щоб прибрати низку технічних проблем", - йдеться в повідомленні.

У Мінцифри також наразі працюють над послугою зняття з реєстрації ВПО.

"Можна буде однією кнопкою в Дії зняти себе з реєстрації чи змінити адресу реєстрації ВПО. У разі переїзду на нову адресу не потрібно буде йти в районне управління соцзахисту, писати заяви від руки та копіювати документи", - зазначається в повідомленні.

"Ця ситуація ще раз підкреслює, що автоматичні послуги, коли заяву обробляє комп'ютер, а не чиновник, - майбутнє електронних послуг. Такі послуги, як автоматична реєстрація ФОП або єПідтримка, є прозорими і зрозумілими користувачам, а більш традиційні послуги, як, наприклад, соціальні, де фінальне рішення приймає чиновник, часто незрозумілі, надлишково ускладнені та затягнуті в часі. Віримо, що саме автоматичні онлайн-послуги - це майбутнє Дії. Ми хочемо, щоб система просто працювала - не заважала, а полегшувала життя й надавала послуги людям, а не державі", - додали в Мінцифри.

Нагадаємо, для вимушених переселенців передбачили дві програми виплат - від Кабміну та ООН.

Раніше стадо відомо, що одна з найбільших світових криптобірж Binance виділила 1,2 млн доларів на допомогу українцям зі статусом ВПО.