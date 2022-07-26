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Окупанти планують перейменувати Маріуполь у Жданов

З 1948 по 1989 роки Маріуполь мав назву Жданов на честь одного з комуністичних діячів СРСР Андрія Жданова.

Окупанти планують перейменувати Маріуполь у Жданов
Фото: EPA/UPG

Росіяни розглядають питання про перейменування міста Маріуполь у Жданов.

Про це повідомив у Telegram радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“В інтерв’ю окупантам керівник ветеранського руху окупації Афганістану Василь Туряница проговорився, сказав, що разом з псевдореферендумом розглядають питання перейменування Маріуполя в Жданов. Логічно, чого там”, – написав Андрющенко.

 

Раніше радник мера міста повідомляв про те, що у Приморському районі Маріуполя російські окупанти будують “збірні бетонні курники” під виглядом багатоповерхівок.

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