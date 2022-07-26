За час воєнного стану в Україні звільнили близько 8,5 тис. держслужбовців

За період дії воєнного стану в Україні було звільнено 8 479 державних службовців.

Про це повідомляє у Facebook Національне агентство України з питань державної служби.

"Фактична кількість працюючих державних службовців – 168 140 осіб. З них понад 127 тис. працюють у штатному режимі, майже 14 тис. – дистанційно, понад 18 тис. – перебувають на простої та майже 7 тис. у відпустці без збереження заробітної плати", – йдеться в повідомленні.

Кількість державних службовців, які перебувають на тимчасово захоплених територіях України або в межах районів бойових дій становить 7 451.

Кількість державних службовців, які проходять службу в ЗСУ – 3 568 осіб.

Кількість загиблих державних службовців – 53 особи.

Зазначається, що 6 739 жінок виїхали за кордон, рятуючи дітей від російської збройної агресії.

Дані зібрано та проаналізовано станом на 1 липня 2022 року без урахування тимчасово окупованої території України та частин територій в межах районів воєнних (бойових) дій або блокованих районів, додають в НАДС.

Нагадаємо, Україна отримала від британців кредит на понад 400 млн євро на зарплати держслужбовців та бюджетників.