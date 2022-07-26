Кім оприлюднив відео ранкового обстрілу Миколаєва

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім опублікував відео обстрілу Миколаєва, який Росія вчинила рано вранці 26 липня.
На ролику, опублікованому в телеграмі, видно, як менш ніж за одну хвилину прилітає щонайменше три снаряди.
За даними ОВА, під час цієї масованої ракетної атаки було вражено обʼєкт критичної інфраструктури та автомобільне підприємство. На околицях Миколаєва є прильоти ракет повітряного базування. Окрім того, була спроба вразити портову інфраструктуру.
Одночасно з обстрілом Миколаєва російська армія випустила ракети і по Одеській області.
За попередніми даними, жертв немає.