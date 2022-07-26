Кім оприлюднив відео ранкового обстрілу Миколаєва

Щонайменше три снаряди прилетіли менш ніж за одну хвилину.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім опублікував відео обстрілу Миколаєва, який Росія вчинила рано вранці 26 липня.

На ролику, опублікованому в телеграмі, видно, як менш ніж за одну хвилину прилітає щонайменше три снаряди.

За даними ОВА, під час цієї масованої ракетної атаки було вражено обʼєкт критичної інфраструктури та автомобільне підприємство. На околицях Миколаєва є прильоти ракет повітряного базування. Окрім того, була спроба вразити портову інфраструктуру.

Одночасно з обстрілом Миколаєва російська армія випустила ракети і по Одеській області.

За попередніми даними, жертв немає.