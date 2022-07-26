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Росія обстріляла обʼєкт інфраструктури і підприємство в Миколаєві (оновлено)

Також по околицях вдарили ракетами повітряного базування.

Росія обстріляла обʼєкт інфраструктури і підприємство в Миколаєві (оновлено)
Миколаїв, влучання в котельню
Фото: Сєнкевич у ТГ

У Миколаєві рано вранці 26 липня пролунали потужні вибухи.

Про це повідомим мер міста Олександр Сенкевич.

“Потужні вибухи лунають у Миколаєві! Прошу всіх залишатись в укриттях!”, – зазначив він.

Оновлення. Оперативне командування "Південь" повідомило деталі атаки: "На Миколаївщині атаковано портову інфраструктуру. Водночас по Миколаївському району нанесено удар і ЗРК С-300 з тимчасово окупованої Херсонщини. Є влучання в авторинок, інші відкриті території передмістя".

У Миколаївській ОВА підтвердили, що внаслідок потрапляння боєприпасів та їхніх уламків уражено об’єкт критичної інфраструктури та автотранспортне підприємство.

"Також на околицях міста є прильоти ракет повітрянного базування. Окрім цього, була спроба уразити портову інфраструктуру міста", – зазначив голова ОВА Віталій Кім.

Оновлення 10:00. Сєнкевич додав, що від обстрілу також постраждала одна з міських котелень. Частина будівлі обвалилася.

Котельня після обстрілу
Фото: Сєнкевич у ТГ
Котельня після обстрілу

Нагадаємо, у Миколаєві вночі 24 липня під час повітряної тривоги пролунали щонайменше пʼять потужних вибухів. Ворог обстріляв склад і приватні підприємства.

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