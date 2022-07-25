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Комітет з питань розвідки очолить Буданов

Раніше цю структуру очолював звільнений президентом Демченко.

Комітет з питань розвідки очолить Буданов
Фото: radiosvoboda.org

Очільник ГУ розвідки Міноборони Кирило Буданов призначений головою Комітету з питань розвідки при президентові України. 

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.  

"Ухвалив сьогодні важливі кадрові рішення. Зокрема, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов буде очолювати й Комітет з питань розвідки при Президентові України", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 25 липня, президент Володимир Зеленський звільнив з посади заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони Руслана Демченка.

Також Зеленський призначив генерала Григорія Галагана першим заступником керівника Центру спеціальних операцій “А” СБУ.

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