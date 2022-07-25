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За день росіяни обстріляли 5 громад Сумщини, - Живицький

Окупанти обстрілювали Сумщину з мінометів та артилерії.

За день росіяни обстріляли 5 громад Сумщини, - Живицький
Фото: sumy.today

За сьогодні, 2 липня, російські окупанти обстріляли 5 громад Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

“Есманська громада: близько пів на дев'яту було 4 прихода з "Градів". Об одинадцятій ранку - 3 приходи зі ствольної артилерії”, - повідомив Живицький. 

Він додав, що о 12:30 був мінометний вогонь по Хотінській громаді зі сторони Росії, 4 приходи.

Майже о 14:00 по Білопільській громаді було здійснено 3 мінометних постріли.  

О 15:00 був артобстріл Зноб-Новгородської громади, 10 приходів.  

А о 20:30 росіяни обстріляли Середино-Будську громаду з мінометів, зафіксовано 6 прильотів.   

Втрат та руйнувань сьогодні немає. 

Нагадаємо, російські окупаційні війська вдруге за вечір 25 липня обстріляли Зеленодольську громаду Дніпропетровщини.

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