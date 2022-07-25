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На фронт прибули перші ЗРК Stormer

Нові зенітно-ракетні комплекси виготовлені у Великобританії.

На фронт прибули перші ЗРК Stormer
Фото: Скріншот з відео

Перші шість ЗРК Stormer HVM прибули на фронт в Україну.

Про це повідомила пресслужба ОК “Південь”. 

“Британські "невидимі" ЗРК Stormer HVM "бачать" ворожих штурмовиків на відстані до 18 км”, - йдеться у повідомленні. 

Ці ЗРК наводять ракети на ціль у напівавтоматичному режимі. Через це британські ЗРК є "невидимими" для бортових датчиків радіолокаційного опромінення, які стоять на ворожих вертольотах та літаках.

 

Нагадаємо, Німеччина надала Україні перші три самохідні зенітні установки "Гепард" та декілька тисяч боєприпасів до них.

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