Перші шість ЗРК Stormer HVM прибули на фронт в Україну.
Про це повідомила пресслужба ОК “Південь”.
“Британські "невидимі" ЗРК Stormer HVM "бачать" ворожих штурмовиків на відстані до 18 км”, - йдеться у повідомленні.
Ці ЗРК наводять ракети на ціль у напівавтоматичному режимі. Через це британські ЗРК є "невидимими" для бортових датчиків радіолокаційного опромінення, які стоять на ворожих вертольотах та літаках.
Нагадаємо, Німеччина надала Україні перші три самохідні зенітні установки "Гепард" та декілька тисяч боєприпасів до них.