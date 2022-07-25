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Словаччина може передати Україні винищувачі МіГ-29

Залишилось вирішити питання компенсації Словаччині за ці літаки.

Словаччина може передати Україні винищувачі МіГ-29
Фото: Вікіпедія

Словаччина відкрита для переговорів про передачу Україні свого парку з 11 винищувачів МІГ-29. 

Про це повідомляє Sky News. 

“Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що його країна недостатньо велика, щоб мати можливість в односторонньому порядку подарувати військові літаки, якими також керують українські пілоти, тому вони можуть легко використовувати, тому союзники повинні запропонувати заміну літаків або готівку”, - йдеться у повідомленні.

Надь зазначив, що кожен МІГ-29 коштує приблизно 35 мільйонів євро. 

“Одразу після того, як ми їх приземлимо, а чехи і поляки візьмуть на себе контроль за повітрям, ми зможемо обговорити майбутнє МІГ-29”, - сказав міністр. 

Очікується, що це може відбутись у кінці серпня. 

Втім, Словаччина очікує на заміну літаків або на гроші за свої винищувачі.  

Нагадаємо, раніше стало відомо, що постачання Україні словацької зброї - під загрозою через протиріччя з Німеччиною. У межах домовленостей між Німеччиною та Словаччиною, Братислава планувала передати Києву 30 танків Т-72, а Берлін мав компенсувати їх танками німецького виробництва. Проте ФРН запропонувала замало.

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