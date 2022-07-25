​Франція запроваджує заходи для економії енергії

Уряд Франції має намір запровадити низку непопулярних заходів для підвищення енергоефективності малого бізнесу.
Про це повідомляє ВВС.
Так, підприємців зобов'яжуть тримати двері магазинів закритими при увімкнених кондиціонерах, а також обмежать час роботи неонової реклами.
Міністр екологічних перетворень Франції Аньєс Паньє-Рюнаше зазначила, що нові правила, вже діють у деяких регіонах, а найближчим часом - стануть обов'язковими по всій країні.
Вони передбачають, що світлова реклама має бути вимкнена з першої години ночі до шостої ранку. За порушення передбачений штраф до 750 євро.
Нагадаємо, Євромоюз закликає громадян економити, щоб зменшити енергетичну залежність від Росії. У квітні Україна також запропонувала Енергетичному Співтовариству комплексний підхід для позбавлення ЄФ залежності від російських енергоресурсів.
Німеччина повністю припинить купувати російське вугілля з серпня, а нафту – з 31 грудня цього року. Наразі країна запускає 16 законсервованих ТЕС на вугіллі й нафті.