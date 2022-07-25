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​Франція запроваджує заходи для економії енергії

Світлова реклама має бути вимкнена з першої години ночі до шостої ранку, за порушення передбачений штраф.

​Франція запроваджує заходи для економії енергії
Фото: EPA/UPG

Уряд Франції має намір запровадити низку непопулярних заходів для підвищення енергоефективності малого бізнесу.

Про це повідомляє ВВС.

Так, підприємців зобов'яжуть тримати двері магазинів закритими при увімкнених кондиціонерах, а також обмежать час роботи неонової реклами.

Міністр екологічних перетворень Франції Аньєс Паньє-Рюнаше зазначила, що нові правила, вже діють у деяких регіонах, а найближчим часом - стануть обов'язковими по всій країні.

Вони передбачають, що світлова реклама має бути вимкнена з першої години ночі до шостої ранку. За порушення передбачений штраф до 750 євро.

Нагадаємо, Євромоюз закликає громадян економити, щоб зменшити енергетичну залежність від Росії.  У квітні Україна також запропонувала Енергетичному Співтовариству комплексний підхід для позбавлення ЄФ  залежності від російських енергоресурсів.

Німеччина повністю припинить купувати російське вугілля з серпня, а нафту – з 31 грудня цього року. Наразі країна запускає 16 законсервованих ТЕС на вугіллі й нафті.

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