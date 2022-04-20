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​Україна запропонувала підхід, який дозволить Європі позбутися залежності від енергоресурсів РФ, - Міненергетики

Серед кроків: заміщення російських вуглеводнів поставками з інших джерел, погодження 9-місячного терміну відмови від російської нафти та відмова від російського ядерного палива.

​Україна запропонувала підхід, який дозволить Європі позбутися залежності від енергоресурсів РФ, - Міненергетики
Фото: Facebook/Energy Community

Україна запропонувала Енергетичному Співтовариству комплексний підхід для позбавлення Європейського Союзу залежності від російських енергоресурсів.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики.

Як відомо, Україна головує в Енергетичному Співтоваристві протягом цього року. 20 квітня на засіданні постійної групи високого рівня ЕС українська сторона ініціювала розгляд питання про стан енергосистеми під час війни та санкцій проти РФ.

Серед кроків, які запропонувала Україна ЕС для позбавлення залежності від енергоресурсів Росії:

  • заміщення російських вуглеводнів поставками з інших джерел (збільшення використання скрапленого природного газу та поставок нафти танкерами);
  • погодження 9-місячного терміну відмови від російської нафти, що дасть постачальникам з інших країн можливість укласти контракти з європейськими клієнтами та збільшити видобуток;
  • відмова від російського ядерного палива

"Щодо газу, який транспортується до Європи трубопроводами, може бути застосована "іранська модель" санкцій, за якої оплата за поставлений газ буде зберігатися на спеціальних європейських рахунках, допоки росія не припинить агресію і не відшкодує нанесені втрати", - зазначили в Мінекономіки.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на зустрічі лідерів країн назвала нафтовий імпорт із РФ "предметом інтересу" для подальших санкцій. 

Нещодавно сало відомо, що нафтотрейдери скоротять закупівлю російської нафти з 15 травня. А в Німеччині повідомили, що країна припинить імпорт нафти з Росії до кінця року.

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