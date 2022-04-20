За час бойових дій у Чернігівській області було пошкоджено понад 600 км доріг і зруйновано 20 мостів.

Про це йдеться в телеграм-каналі очільника Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса.

Дорожники щодня працюють над відновленням транспортних шляхів.

“Зараз завдання обласної військової адміністрації та громад – забезпечити проїзд автотранспорту для того, щоб логістичні маршрути функціонували, щоб була можливість забезпечити людей гуманітарною допомогою, відродити бізнес”, – наголошує перший заступник начальника обласної військової адміністрації Костянтин Мегем.

Фото: В'ячеслав Чаус

Тому відбувається зведення тимчасових споруд для забезпечення проїзду над річками, де мости зруйновані. Робляться тимчасові облаштування.

Фото: В'ячеслав Чаус

19 квітня у роботах з відновлення доріг на Чернігівщині було задіяно 47 працівників і 30 одиниць техніки. Працювали над облаштуванням тимчасових проїздів на трасах М-01 Київ — Чернігів, Н-27 Чернігів — Мена — Сосниця — Грем'яч, Р-69 Київ — Вишгород — Десна — Чернігів.

Фото: В'ячеслав Чаус

“Переїзд через річку Десна на заміну зруйнованих мостів організувати набагато складніше, але і над цим уже працюють”, – йдеться в повідомленні.

Дорожники також продовжували розчищати автошлях М-01 від уламків і ґрунту, демонтували пошкоджені бар’єрні огородження.

Фото: В'ячеслав Чаус

Фото: В'ячеслав Чаус

Фото: В'ячеслав Чаус

Нагадаємо, Чаус заявив, що Чернігівщина потребує спеціальної економічної зони для стимулювання розвитку бізнесу у прикордонні.