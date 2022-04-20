У Київській області зараз функціонують три переправи – у селах Стоянці, Романівці та Катюжанці. Ще на шести відновлено рух, а вісім переправ будуються біля зруйнованих мостів. Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Він також зазначив, що його відомство зайняте приведенням до ладу деокупованих населених пунктів.

«Бородянка, Буча, Ворзель, Гостомель та Ірпінь — всі ці населені пункти у передмістях Києва були окуповані російськими військовими. У цих містечках велись запеклі бої, але сьогодні, вже на звільнених територіях, ми щоденно працюємо над тим, аби якнайшвидше розчистити вулиці», – про це йдеться на офіційному Телеграм-каналі Міністерства інфраструктури.

Починаючи з 5 квітня, дорожники зайняті генеральним прибиранням. На сьогодні їхніми зусиллями розчищено 170 км вулиць, говориться у повідомленні.

Станом на зараз найбільше зроблено на Київщині на Житомирській трасі – там очищено понад 100 км доріг. Роботи тривають і на трасі М-07 Київ – Ковель, тут приведено до ладу 35 км дороги. Ще 30 км очищено на регіональних та територіальних шляхах.

Фото: Міністерство інфраструктури

Фото: Міністерство інфраструктури

Фото: Міністерство інфраструктури

Фото: Міністерство інфраструктури

Фото: Міністерство інфраструктури

Фото: Міністерство інфраструктури

«Системно ведемо роботу з будівництва тимчасових переправ, і там, де сполучення зі столицею або регіонами відсутнє, Укравтодор разом з військовими будує тимчасові переправи», – зазначають в Міністерстві інфраструктури.

Нагадаємо, що раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко говорив про те, що в областях України, де побували російські загарбники, деокупованими є вже 919 населених пунктів, і приблизно у третині з них вже функціонують органи місцевого самоврядування.