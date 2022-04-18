РФ готує десантну морську операцію - Генштаб
РФ готує десантну морську операцію - Генштаб
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Новий наступ РФ проти України може розпочатися найближчими днями - телеканал NBC
Новий наступ РФ проти України може розпочатися найближчими днями - телеканал NBC
"Не я б‘ю, "Верба" б‘є!" – Міноборони привітало українців з Вербною неділею
"Не я б‘ю, "Верба" б‘є!" – Міноборони привітало українців з Вербною неділею
"Кухар Путіна" Пригожин приїхав на Донбас, щоб особисто координувати "вагнерівців"
"Кухар Путіна" Пригожин приїхав на Донбас, щоб особисто координувати "вагнерівців"
Ворог завдав удару по Броварській громаді на Київщині
Ворог завдав удару по Броварській громаді на Київщині
У Маріуполі загинула військовий медик Олена Кушнір
У Маріуполі загинула військовий медик Олена Кушнір
Ахметов пообіцяв відновити український Маріуполь
Ахметов пообіцяв відновити український Маріуполь
Втрати РФ у війні з Україною за добу більші, ніж за 8 років у Сирії, – The Economist
Втрати РФ у війні з Україною за добу більші, ніж за 8 років у Сирії, – The Economist
ГоловнаЕкономікаДержава

Зеленський: Зараз кожне збережене й кожне додаткове робоче місце – це допомога захисту держави у війні

Кількість вимушених переселенців тільки в середині країни складає мільйони.

Зеленський: Зараз кожне збережене й кожне додаткове робоче місце – це допомога захисту держави у війні
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський закликав бізнесменів країни залучати до роботи на підприємствах вимушених переселенців, які залишили своє житло через вторгнення Росії.

Про це він повідомив у своєму щоденному відеозверненні.

"Закликаю роботодавців, хоч як це важко, намагатися залучати переселенців до роботи. Зараз кожне збережене й кожне додаткове робоче місце – це допомога захисту держави у війні", - сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що за кожного переселенця, якого працевлаштує у себе бізнес, "підприємство отримає від держави співфінансування витрат на оплату його праці".

"Це 6500 грн. Заяву можна подати на порталі Дія", - пояснив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, для вимушених переселенців передбачили дві програми виплат - від Кабміну та ООН. Отримуватимуть кошти переселенці, які потребують додаткового захисту, а також малозабезпечені пенсіонери з числа ВПО.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також