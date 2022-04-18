Зеленський: Зараз кожне збережене й кожне додаткове робоче місце – це допомога захисту держави у війні

Кількість вимушених переселенців тільки в середині країни складає мільйони.

Президент України Володимир Зеленський закликав бізнесменів країни залучати до роботи на підприємствах вимушених переселенців, які залишили своє житло через вторгнення Росії.

Про це він повідомив у своєму щоденному відеозверненні.

"Закликаю роботодавців, хоч як це важко, намагатися залучати переселенців до роботи. Зараз кожне збережене й кожне додаткове робоче місце – це допомога захисту держави у війні", - сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що за кожного переселенця, якого працевлаштує у себе бізнес, "підприємство отримає від держави співфінансування витрат на оплату його праці".

"Це 6500 грн. Заяву можна подати на порталі Дія", - пояснив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, для вимушених переселенців передбачили дві програми виплат - від Кабміну та ООН. Отримуватимуть кошти переселенці, які потребують додаткового захисту, а також малозабезпечені пенсіонери з числа ВПО.