Отримуватимуть кошти переселенці, які потребують додаткового захисту, а також малозабезпечені пенсіонери з числа ВПО.

Уряд спільно з ООН запускають дві програми виплат для переселенців.

Про це повідомив у своєму відеозверненні прем'єр Денис Шмигаль.

"Рішення про це було прийнято на сьогоднішньому засіданні Кабінету Міністрів. За нашими домовленостями, вимушені переселенці, які потребують додаткового захисту, будуть отримувати по 2200 грн кожен місяць на кожного члена родини", - сказав Шмигаль.

За його словами, упродовж трьох місяців ці кошти виплачуватиме Всесвітня продовольча програма ООН.

Окремо Управління Верховного комісара ООН у справах біженців додатково виплачуватиме 2200 грн українським малозабезпеченим пенсіонерам із числа вимушених переселенців.

За інформацією глави Кабміну, виплатами від донорів планують охопити близько 700 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

"Продовжують працювати програми для вимушених переселенців. Уряд виділяє по 2 тисячі гривень кожному дорослому та по 3 тисячі на кожну дитину в родині, яка була вимушена переїхати. На виплати такої допомоги вже спрямовано 578 мільйонів гривень. За рахунок цих коштів допомогу отримають близько 155 тисяч внутрішньо переміщених осіб", - додав Денис Шмигаль.

Як повідомив у своєму Telegram представник уряду у парламенті Тарас Мельничук, для отримання допомоги Мінсоцполітики формує і передає ООН перелік внутрішньо переміщених осіб, які належать до вразливих категорій, і відомості про яких включено до Єдиної інформаційної бази даних про ВПО.

Нагадаємо, Кабмін продовжив термін отримання допомоги вимушеним переселенцям до 30 квітня.