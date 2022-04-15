Київрада заборонила кондиціонери, утеплювачі і "цар-балкони" на будинках в історичному центрі столиці. Про це йдеться на сайті КМР, повідомляє Хмарочос.

«Ми забороняємо власникам таких об’єктів встановлювати самостійно системи кондиціонування, прибудови, змінювати форму чи навіть колір існуючих балконів та вікон. Перевірити дотримання цих вимог доручено у річний термін профільному департаменту (Департаменту міського благоустрою та Департаменту охорони культурної спадщини - ред.). Виявлені порушення будуть демонтовані Департаментом міського благоустрою», – розповів заступник голови КМДА Володимир Прокопів.

Відповідне рішення міськрада Києва ухвалила 15 квітня. Таким чином депутати хочуть зберегти історичні памʼятки столиці від самовільної зміни та пошкоджень.

Крім того, відтепер заборенено утримання, реконструкція, перепланування, капремонт та реставрація будинків в історичному ареалів. Також заборонено утеплення та встановлення скла на балконах і лоджіях.

Водночас, за наявності затвердженого паспорту фасаду, допускається ремонт будинків, які знаходять в історичному ареалі столиці, але не належать до архітектурних памʼяток.

Нагадаємо, що кабінет міністрів України затвердив порядок передачі коштів у регіони на відновлення пам’яток комунальної власності. На 2022 рік у держбюджеті передбачено субвенцію у розмірі 1,8 млрд грн на реалізацію проектів пам'яток культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності.