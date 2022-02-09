Уряд затвердив порядок передачі коштів у регіони на відновлення пам’яток комунальної власності

Кабінет міністрів України затвердив порядок передачі коштів у регіони на відновлення пам’яток комунальної власності.
Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.
“Затвердження коштів – чи не основний крок до відновлення цих пам’яток. Далі за планом відбір проектів по регіонам на 2022-й і безпосередньо їх реставрація”, – зазначив міністр.
Умовами надання субвенцій є:
наявність затвердженої документації та позитивного експертного звіту щодо її розгляду;
вартість ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт однієї пам’ятки, що перебуває у комунальній власності, у 2022 році – від 1 млн гривень;
календарний план реалізації проекту – не більше трьох років.
Перевагу надаватимуть проектам:
які реалізовувалися у 2021 році за рахунок субвенції та потребують виділення коштів з Державного бюджету України на 2022 рік для продовження чи завершення їх реалізації;
об’єктам культурної спадщини, які перебувають в аварійному стані;об’єктам, включеним до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО;
об’єктам культурної спадщини національного значення; проєктам, на реалізацію яких запропоноване співфінансування з місцевого бюджету.
Для розгляду документів з регіонів та розподілу коштів буде створена комісія з представників МКІП. Це дозволить процедурі бути максимально прозорою.
На 2022 рік у держбюджеті передбачено субвенцію у розмірі 1,8 млрд грн на реалізацію проектів пам'яток культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності.
“Розпочати відбір та фінансування плануємо найближчим часом”, – додав Ткаченко.