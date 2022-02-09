Уряд затвердив порядок передачі коштів у регіони на відновлення пам’яток комунальної власності

Затвердження коштів – чи не основний крок до відновлення цих пам’яток, заявив міністр культури.

Кабінет міністрів України затвердив порядок передачі коштів у регіони на відновлення пам’яток комунальної власності.

Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

“Затвердження коштів – чи не основний крок до відновлення цих пам’яток. Далі за планом відбір проектів по регіонам на 2022-й і безпосередньо їх реставрація”, – зазначив міністр.

Умовами надання субвенцій є:

наявність затвердженої документації та позитивного експертного звіту щодо її розгляду;

вартість ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт однієї пам’ятки, що перебуває у комунальній власності, у 2022 році – від 1 млн гривень;

календарний план реалізації проекту – не більше трьох років.

Перевагу надаватимуть проектам:

які реалізовувалися у 2021 році за рахунок субвенції та потребують виділення коштів з Державного бюджету України на 2022 рік для продовження чи завершення їх реалізації;

об’єктам культурної спадщини, які перебувають в аварійному стані;об’єктам, включеним до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО;

об’єктам культурної спадщини національного значення; проєктам, на реалізацію яких запропоноване співфінансування з місцевого бюджету.

Для розгляду документів з регіонів та розподілу коштів буде створена комісія з представників МКІП. Це дозволить процедурі бути максимально прозорою.

На 2022 рік у держбюджеті передбачено субвенцію у розмірі 1,8 млрд грн на реалізацію проектів пам'яток культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності.

“Розпочати відбір та фінансування плануємо найближчим часом”, – додав Ткаченко.