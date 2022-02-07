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У Китаї дозволили показувати "Бійцівській клуб" з оригінальним фіналом, який раніше цензурували

З 12 вирізаних зі стрічки хвилин повернули 11. 

У Китаї дозволили показувати "Бійцівській клуб" з оригінальним фіналом, який раніше цензурували
Кадр із фільму

Китайська стримінгова платформа Tencent відновила оригінальний фінал фільму Девіда Фінчера "Бійцівський клуб" після того, як його піддали цензурі кількома тижнями раніше. 

Це рідкісне рішення для КНР, яка часто цензурує кіно, пише Insider.

Для китайських глядачів закінчення стрічки змінили таким чином, що персонажа, якого грав Бред Пітт – Тайлера Дердена – помістили в психіатричну клініку, а влада перемогла злочинні замисли головних герої. Для цього замість фінальних хвилин вмонтували зображення з текстом "Поліція швидко розкрила весь план і заарештувала всіх злочинців, успішно попередивши взрив бомби. Після суду Тайлера направили в психлікарню для лікування". 

Це рішення розкритикували в мережі, після чого стримінговий сервіс погодився відновити 11 з 12 урізаних хвилин. Під забороною лишились сцени зі зображенням сексу. 

У Китаї поширена цензура кіно і навіть пісень. Деякі стрічки не просто урізають, а взагалі забороняють до показу 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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