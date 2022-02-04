Китай підтримав пропозиції Росії про "нерозширення НАТО"

Президент Росії Володимир Путін та лідер Китаю Сі Цзіньпінь підписали спільну заяву про засудження "розширення НАТО" та агресивних намірів щодо РФ.

Заява, в тому числі жорстка критика Сполучених Штатів Америки, була опублікована на сайті Кремля під час візиту Путіна до Китаю на зимові Олімпійські ігри. Також про це повідомило інформагентство Reuters.

"Китайська сторона ставиться з розумінням і підтримує висунуті РФ пропозиції щодо формування довгострокових юридично обов'язкових гарантій безпеки в Європі", - йдеться документі.

Зазначається, що Росія та Китай закликали США відмовитися від розміщення ракет середньої та меншої дальності наземного базування в Азіатсько-тихоокеанському регіоні та Європі.

Москва також озазначила, що повністю підтримує позицію Пекіна щодо Тайваню і виступає "проти незалежності Тайваню в будь-якій формі".

У Кремлі також заявили, що Путін і Сі Цзіньпін "провели теплі і предметні переговори" в Пекіні і охарактеризували відносини між країнами як "передове партнерство з особливим характером".

Крім того, Росія анонсувала нову газову угоду з Китаєм та пожвавлення торгівлі між країнами в національній валюті "через непередбачуваність щодо використання долара".

Нагадаємо, на тлі скупчення своїх військ та техніки біля українських кордонів, 17 грудня минулого року МЗС РФ оприлюднило проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані "гарантії безпеки", які передбачають відмову від подальшого розширення Альянсу та вступу в нього України.

10-13 січня 2022 року відбулися три раунди переговорів, присвячених російським претензіям: переговори делегацій Росії та США в Женеві, засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі та переговори в рамках ОБСЄ. За їхніми підсумками всі учасники заявили про розбіжності в позиціях. 26 січня посол США в Росії Джон Салліван привіз письмову відповідь Білого дому на російські пропозиції. Текст відповіді вирішили не публікувати, однак пізніше, 2 лютого, його опублікувало видання El Pais. У Держдепі підтвердили його достовірність.

27 січня глава МЗС КНР мав телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і закликав врахувати вимоги Росії щодо "гарантій безпеки".

Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що надані відповіді "не містять позитивної реакції з головного питання" – про неприпустимість подальшого розширення НАТО. 30 січня інформагентство Reuters повідомило, що МЗС Росії надіслало до НАТО новий запит - з вимогою роз'яснити, як Північноатлантичний альянс має намір виконувати так звані "гарантії безпеки".