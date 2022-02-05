Американський пастор очолив публічне спалення книжок про Гаррі Поттера

Пастор з штату Теннессі (США) Грег Локк провів публічне спалення книг Джоан Роулінг, зокрема "Гаррі Поттера", і вампірської саги Стефані Маєр "Сутінки".

Про це повідомляє The Guardian.

Спалення книг відбулося у передмісті міста Нешвілла. Акція відбулася у межах боротьби з "демонічним впливом".

"Ми прекрасно розуміємо, на що ідемо. Принесіть усе це. Припиніть дозволяти демонічному впливу проникати у ваш будинок", – заявив Локк.

Захід зібрав чимало людей, які кидали у вогонь примірники "Гаррі Поттера" і "Сутінок". Локк також виступив з проповіддю та заявив, що бореться з "дияволом масонів" та чаклунством, яке нібито пропагують ці видання.

"Я більше не зв'язуватимуся з відьмами, я не зв'язуватимуся з чаклунством. Я не зв'язуватимуся з демонами. Я виганяю їх усіх в ім'я Ісуса Христа", – сказав пастор.

Нагадаємо, що HBO Max опублікував тизер спецепізоду "Гаррі Поттера", присвяченого 20-річчю виходу фільму "Гаррі Поттер та філософський камінь". Прем'єра самого спецепізоду відбулася 1 січня 2022 року.

Раніше примірник першого видання книги Джоан Ролінґ "Гаррі Поттер і філософський камінь" продали на аукціоні за 34,5 тис. фунтів стерлінгів.