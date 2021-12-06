HBO Max опублікував на YouTube тизер спецепізоду "Гаррі Поттера", присвяченого 20-річчю виходу фільму "Гаррі Поттер та філософський камінь".

Прем'єра самого спецепізоду відбудеться 1 січня 2022 року.

У випуску з'являться всі основні актори епопеї - Деніел Редкліфф (Гаррі Поттер), Емма Вотсон (Герміона Грейнджер), Руперт Грінт (Рон Візлі), Том Фелтон (Драко Мелфой) та інші.

4 листопада 2001 року у світовий прокат вийшла перша частина фільму "про хлопчика, який вижив" - Гаррі Поттера, створеного за серією книг англійської письменниці Джоан Роулінг. Усього було випущено вісім фільмів, прем'єра останнього відбулася десять років тому – 2011-го.

Студія Warner Bros. також випустила спін-офф – "Фантастичні звірі і де їх шукати" (2016) та його сіквел – "Фантастичні звірі: Злочини Грін-де-Вальда" (2018). У 2022 році очікується вихід третьої частини "Фантастичних звірів".