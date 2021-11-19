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У Парижі пройдуть Дні українського кіно

Під час фестивалю покажуть 5 нових українських стрічок – документальних та ігрових. 

У Парижі з 22 по 24 листопада пройде фестиваль Дні українського кіно, під час якого покажуть 5 нових стрічок.

Фото: usfa.gov.ua

Сеанси відбуватимуться в кінотеатрі Cinéma Le Balzac, розташованому в самому центрі міста. Фестиваль організовано ГО "Дізнайся ЮА" за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Посольства України у Франції та ГО "Центр розвитку креативних індустрій". Про це повідомили на сайті Держкіно.

Відкриє фестиваль стрічка Антоніо Лукіча "Мої думки тихі", яку представить виконавиця головної ролі Ірма Вітовська.

Протягом наступних сеансів транслюватимуть кулінарний тревел-док Дмитра Кочнєва "Борщ. Секретний інгредієнт". У ньому глядачі разом із шеф-кухарем Євгеном Клопотенком подорожуватимуть Україною в пошуках ідеального рецепта легендарної української першої страви. 

Також покажуть містичний трилер "Еґреґор" Станіслава Капралова про американського детектива, який отримав загадковий лист і рушив до Києва, щоб врятувати доньку свого університетського професора. Стрічку представлятиме виконавиця головної ролі Олена Лавренюк.

У програму фестивалю потрапив і документальний фільм Венсана Лефевра "Мистецтво відродження" про французького вуличного художника Сета Глоуппейнтера, що малює на Донбасі. 

"Фільмом-закриттям фестивалю стане стрічка Олексія Тараненка "Я працюю на цвинтарі". Усі фільми фестивалю представлятимуть члени творчих команд, що працювали над їх створенням", – зазначили в Держкіно. 

Нагадаємо, днями в базиліці Сен-Мадлен у Парижі відбувся концерт "Піккардійської терції", організований Посольством України у Франції. Концерт був присвячений 30-річчю відновлення державності України та 75-літтю ЮНЕСКО.

Концерт слухали понад тисячу осіб – представників ЮНЕСКО, дипломатичного корпусу, української громади Франції. Кульмінацією вечора стало стихійне виконання гімну України, яке було чутно далеко за межами базиліки.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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