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Суд скасував незаконну приватизацію кінотеатру "Молодіжний" в Києві

Будівля перейшла в приватну власність на підставі підроблених документів.

Суд скасував незаконну приватизацію кінотеатру "Молодіжний" в Києві
Фото: kyiv.gp.gov.ua

Святошинський районний суд Києва скасував незаконну приватизацію київського кінотеатру "Молодіжний", який розташований на Рубежівській вулиці.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Будівля кінотеатру є комунальною власністю та перебуває на балансі КП "Київкінофільм", але у 2014 році право власності на це приміщення було зареєстровано за фізичною особою на підставі підробленого свідоцтва про право власності. У подальшому будівлю перепродали.

В 2018 році цій людині повідомили підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) та ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документу) КК України.

Прокуратура звернулась до суду, який погодився з незаконністю приватизації кінотеатру. Рішенням суду приміщення витребували на користь територіальної громади Києва.

Кінотеатр "Молодіжний" було побудовано в 1958 році.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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