Його співзасновникові та вокалісту Міськові Барбарі 14 листопада мало виповнитися 50 років.

Фото: wikipedia.org Склад гурту у 2006-му

На стримінгах Apple Music, Spotify, YouTube Music і Deezerтепер доступні всі альбоми культового українського рок-гурту "Мертвий Півень".

Музика "Мертвого Півня" на цифрових платформах почала з’являтися після раптової смерті співзасновника і вокаліста гурту Михайла Барбари. До того вона була представлена лише останнім альбомом "Радіо Афродита", повідомляє музичне видання "Слух".

Тепер на цифрових платформах доступні студійні альбоми, лайви, збірка та інші релізи, а саме:

Студійні альбоми:

Ето (1993)

Мертвий півень‘93 (1992)

Il Testamento (1996)

Міський Бог Ерос (1997)

Шабадабада (1998)

Пісні Мертвого Півня (2006)

Вибраний народом (2008)

Made in ЮА (2009)

Радіо Афродита (2011)

Мініальбоми:

Кримінальні Сонети (за участю Юрія Андруховича) (2008)

Концертні альбоми:

Підземне Зоо. Live In Studio (1994)

Афродизіяки (за участю Віктора Морозова) (2003)

Збірка:

1899 - Вибране - 1987 (2009)

"Мертвий Півень" - це культовий український гурт, утворений у Львові в 1989 році. Однією з особливостей колективу були пісні на вірші українських письменників: Тараса Шевченка, Максима Рильського, Юрія Андруховича, Сергія Жадана та інших.

У 90-х "Мертвий Півень" гастролював Європою, виступав на місцевих фестивалях.

У 1998 році Барбара переїхав до Харкова, де почав грати в театрі "Арабески". Був одружений із режисеркою театру Світланою Олешко.

У 1999 році гурт виступив у Києві на фестивалі "РокКиев" разом із Metallica, Smokie, Coolio, Zucchero та гуртом "Братья Карамазовы".

"Мертвий Півень" фактично припинив існування у 2011-му.

У середині вересня 2021-го Місько Барбара випустив новий альбом.

11 жовтня Барбара раптово помер у Харкові.

14 листопада йому мало виповнитися 50 років.