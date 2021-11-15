На стримінгах Apple Music, Spotify, YouTube Music і Deezerтепер доступні всі альбоми культового українського рок-гурту "Мертвий Півень".
Музика "Мертвого Півня" на цифрових платформах почала з’являтися після раптової смерті співзасновника і вокаліста гурту Михайла Барбари. До того вона була представлена лише останнім альбомом "Радіо Афродита", повідомляє музичне видання "Слух".
Тепер на цифрових платформах доступні студійні альбоми, лайви, збірка та інші релізи, а саме:
Студійні альбоми:
- Ето (1993)
- Мертвий півень‘93 (1992)
- Il Testamento (1996)
- Міський Бог Ерос (1997)
- Шабадабада (1998)
- Пісні Мертвого Півня (2006)
- Вибраний народом (2008)
- Made in ЮА (2009)
- Радіо Афродита (2011)
Мініальбоми:
- Кримінальні Сонети (за участю Юрія Андруховича) (2008)
Концертні альбоми:
- Підземне Зоо. Live In Studio (1994)
- Афродизіяки (за участю Віктора Морозова) (2003)
Збірка:
- 1899 - Вибране - 1987 (2009)
"Мертвий Півень" - це культовий український гурт, утворений у Львові в 1989 році. Однією з особливостей колективу були пісні на вірші українських письменників: Тараса Шевченка, Максима Рильського, Юрія Андруховича, Сергія Жадана та інших.
У 90-х "Мертвий Півень" гастролював Європою, виступав на місцевих фестивалях.
У 1998 році Барбара переїхав до Харкова, де почав грати в театрі "Арабески". Був одружений із режисеркою театру Світланою Олешко.
У 1999 році гурт виступив у Києві на фестивалі "РокКиев" разом із Metallica, Smokie, Coolio, Zucchero та гуртом "Братья Карамазовы".
"Мертвий Півень" фактично припинив існування у 2011-му.
У середині вересня 2021-го Місько Барбара випустив новий альбом.
11 жовтня Барбара раптово помер у Харкові.
14 листопада йому мало виповнитися 50 років.