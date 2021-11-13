“Слуга народу” проситиме Ткаченка не йти з посади міністра культури

У фракції до роботи урядовця претензій не було.

Парламентська фракція "Слуги народу" проситиме міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка не йти з посади.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив народний депутат з фракції Тарас Тарасенко.

Він зазначив, що для нардепів рішення Ткаченка стало несподіванкою.

“Вона була несподіваною і для всієї фракції. І зараз у фракції ведуться переговори, і навіть у партійному чаті обговорюємо, щоб ми могли коментувати під його Facebook-постом, і, в принципі, просити його залишитися главою міністерства. Бо він справді ефективний менеджер”, – сказав Тарасенко.

За його словами, у фракції “Слуга народу” до роботи міністра Ткаченка претензій не було.

“Претензій не було. Я вважаю, що він ефективно виконував свої обов'язки”, – наголосив нардеп.

Тарасенко прокоментував озвучену Олександром Ткаченком причину звільнення – рішення уряду забрати Держкіно з відомства Мінкульту.

“Кіно – це частина культури. Тому не можна розділяти кіно та Міністерство культури. Чи потрібно йти на поступки міністру в такому ракурсі, чи не треба? Ми це обговорюватимемо на фракції, щоб культура була все-таки двигуном освіти у нас в Україні”, – сказав Тарасенко.

Нардеп зазначив, що оскільки рішення Ткаченка виявилося несподіваним, на посаду міністра культури кандидатів наразі немає.

Нагадаємо, 11 листопада Міністр культури Олександр Ткаченко написав заяву на звільнення. Вона вже направлена голові парламенту Руслану Стефанчуку. Серед причин відставки Ткаченко назвав виведення з-під управління Мінкульту Держкіно. У Facebook він написав, що вважає передачу Держкіно в управління уряду нелогічною.