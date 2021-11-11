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Держкіно заборонило фільм за участю Зеленського

У забороненій стрічці нинішній президент зіграв роль Наполеона.

Держкіно заборонило фільм за участю Зеленського
Фото: kp.ru

Державне агентство з питань кіно з 2015 року не видає прокатного посвідчення фільму "Ржевський проти Наполеона", в якому одну з головних ролей зіграв нинішній президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляють Українські Новини.

"Держкіно не видавало прокатне посвідчення на фільм "Ржевський проти Наполеона" (Росія, 2011, режисер М.Вайсберг) жодній компанії-дистриб'ютору з жовтня 2015 року", - йдеться у відповіді агентства на запит УН.

Такі дії Держкіно пов'язані з тим, що з 6 жовтня 2015 року одного з акторів фільму російського коміка Юрія Гальцева включено до переліку осіб, які загрожують національній безпеці України. Згідно зі ст. 15 закону "Про кінематографію" забороняється прокат фільмів, у яких беруть участь включені до цього переліку особи.

"Ржевський проти Наполеона" - російсько-українська комедія, що вийшла в прокат 2012 року. Володимир Зеленський не лише зіграв у ньому роль Наполеона, а й виступив продюсером фільму разом зі своїми компаньйонами по "95 кварталу" Сергієм і Борисом Шефірами та Андрієм Яковлєвим, а також російським режисером та продюсером Сергієм Лівневим.

Юрій Гальцев зіграв у ньому епізодичну роль мера.

"Я, між іншим, теж не остання людина у Європі. Про мене напишуть безліч книг, знімуть не одну кінострічку, а іноді мені здається, що моїм ім'ям назвуть якесь психіатричне захворювання!", - заявляв герой Зеленського у стрічці.

Фільм отримав переважно негативні відгуки в пресі.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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