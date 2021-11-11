Більшість українців не задоволені діяльністю ні Зеленського, ні Офісу президента, - опитування

Діяльністю президента Володимира Зеленського задоволені 33% громадян.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Не задоволені діяльністю голови держави 65% опитаних. Якщо ж говорити про Офіс президента, то його роботою задоволені 22% громадян, не задоволені 72%.

Роботою прем’єр-міністра Дениса Шмигаля задоволені 18%, не задоволені 68%. Не змогли оцінити роботу голови уряду 14% респондентів.

Найбільшу незадоволеність українці висловлюють роботою Верховної Ради – таких громадян 83%. Ще 80% не задоволені роботою Кабінету Міністрів.

Ідею розпуску українського парламенту та призначення нових виборів підтримують 58% респондентів. Проти цього висловилися 38% громадян. Відставку уряду і затвердження нового Кабінету Міністрів підтримують 55% опитаних, проти - 39%.

Ідею відставки президента та проведення дострокових виборів підтримують 40%, не підтримують 58%.

Нагадаємо, згідно з опитуванням, Зеленський і президентська партія "Слуга народу" виграли б вибори, якби вони проводилися в жовтні 2021 року.