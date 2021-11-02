"Рейтинг": за Зеленського готові проголосувати 25,1%, за "Слугу народу" - 20,4%

Новий склад Ради у випадку перевиборів був би строкатішим, ніж зараз.

Президент Володимир Зеленський та президентська партія "Слуга народу" виграли б вибори, якби вони проводилися у жовтні 2021 року.

Про це свідчать дані свіжого соцопитування групи "Рейтинг".

Зеленський у першому турі міг би розраховувати на підтримку 25,1% респондентів (серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором). Його найближчими суперниками є лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко (14,1%), лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко (10,1%), лідер "ОПЗЖ" Юрій Бойко (9,5%).

Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков у президентському рейтингу посідає п'яте місце разом з лідером партії "Сила і честь" Ігорем Смешком. За них проголосували б приблизно по 7% виборців.

"Слуга народу" очолює партійний рейтинг, її готові підтримати 20,4% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. За партію "Європейська солідарність" готові проголосувати 15,8%, "ОПЗЖ" – 12,0%, "Батьківщину" – 10,9%. Рейтинг інших політичних сил дещо нижчий.

На межі прохідного бар'єру з урахуванням похибки знаходяться "Сила і честь" (6,4%), партія "Наші" (6,3%), партія "Українська стратегія Гройсмана" (5,3%), "Радикальна партія" (4,8%), "УДАР Віталія Кличка" (4,2%) та "Партія Шарія" (3,8%).

Нагадаємо, що у жовтні телефонне опитування Київського міжнародного інституту соціології показало, що за "Слугу народу" на виборах до Ради проголосували б тільки 15,5%, а за "Європейську солідарність" - 15,7%.

Генеральному директору КМІС Володимиру Паніотто довелось пояснювати, що це не означає, що "ЄС" обігнала "Слугу народу" в партійному рейтингу. За його словами, опитування свідчить, що дві партії ділять перше місце, тому що різниця між ними - в межах статистичної похибки.

Через тиждень вийшло опитування Центру Разумкова, яке підтвердило лідерство "Слуги народу" з показником 21,6% проти 15,8% у "Євросолідарності".