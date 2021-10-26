Центр Разумкова: рейтинг "Слуги народу" - 21,6%, "ЄС" - 15,8%

Партія "Слуга народу" зберігає найвищий рейтинг серед політичних сил в Україні. Якби вибори до Верховної Ради відбулися наступної неділі, за неї проголосували б 21,6% респондентів (серед тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором).
Про це свідчить опитування Центру Разумкова, яке проводилось з 14 по 20 жовтня.
На другому місці за популярністю - партія "Європейська солідарність", яку готові підтримати 15,8% опитаних.
Також до Верховної Ради могли б потрапити "ОПЗЖ" (12,9%), "Батьківщина" (11,1%), "Наші" (6,4%) та "Сила і честь" (6,0%).
Серед інших партій найближчою до прохідного бар'єру є "Українська стратегія Гройсмана" (3,8%). Інші політичні сили, в тому числі недавно анонсована партія Сергія Притули, набрали б менше 3%.
|% серед усіх опитаних
|% серед тих, хто має намір взяти участь у виборах
|% серед тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором
|«Слуга народу» (О.Корнієнко)
|14,0
|18,8
|21,6
|«Європейська Солідарність» (П.Порошенко)
|10,0
|13,8
|15,8
|«Опозиційна платформа — За життя» (Ю.Бойко, В.Медведчук, В.Рабінович)
|8,1
|11,2
|12,9
|«Батьківщина» (Ю.Тимошенко)
|7,4
|9,7
|11,1
|«Наші» (Є. Мураєв)
|3,9
|5,5
|6,4
|«Сила і Честь» (І.Смешко)
|3,9
|5,2
|6,0
|«Українська стратегія Гройсмана»
|2,4
|3,3
|3,8
|«Громадянська позиція» (А.Гриценко)
|2,0
|2,5
|2,9
|Радикальна партія Олега Ляшка
|1,9
|2,1
|2,5
|Партія Сергія Притули
|1,6
|1,9
|2,2
|«Свобода» (О.Тягнибок)
|1,3
|1,7
|2,0
|«Партія Шарія»
|1,3
|1,5
|1,7
|«УДАР Віталія Кличка»
|0,8
|0,9
|1,1
|«Наш край»
|0,5
|0,6
|0,7
|«За майбутнє» (І. Палиця)
|0,4
|0,4
|0,4
|«Голос» (К.Рудик)
|0,3
|0,4
|0,4
|«Опозиційний блок» (О.Вілкул)
|0,3
|0,3
|0,4
|«Пропозиція» (Б.Філатов)
|0,1
|0,1
|0,1
|Інша партія
|5,7
|7,0
|8,0
|НЕ БРАВ БИ УЧАСТІ У ВИБОРАХ
|17,5
|˗
|˗
|ВАЖКО СКАЗАТИ/ВІДМОВА
|16,8
|13,0
|˗
Дослідження проводилось методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Ймовірна похибка вибірки - не більше 2,3%.
Нагадаємо, що на минулому тижні телефонне опитування Київського міжнародного інституту соціології показало, що за "Слугу народу" на виборах до Ради проголосували б тільки 15,5%, а за "Європейську солідарність" - 15,7%.
Генеральному директору КМІС Володимиру Паніотто довелось пояснювати, що це не означає, що "ЄС" обігнала "Слугу народу" в партійному рейтингу. За його словами, опитування свідчить, що дві партії ділять перше місце, тому що різниця між ними - в межах статистичної похибки.