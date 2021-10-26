Центр Разумкова: рейтинг "Слуги народу" - 21,6%, "ЄС" - 15,8%

Партія "Слуга народу" зберігає найвищий рейтинг серед політичних сил в Україні. Якби вибори до Верховної Ради відбулися наступної неділі, за неї проголосували б 21,6% респондентів (серед тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором).

Про це свідчить опитування Центру Разумкова, яке проводилось з 14 по 20 жовтня.

На другому місці за популярністю - партія "Європейська солідарність", яку готові підтримати 15,8% опитаних.

Також до Верховної Ради могли б потрапити "ОПЗЖ" (12,9%), "Батьківщина" (11,1%), "Наші" (6,4%) та "Сила і честь" (6,0%).

Серед інших партій найближчою до прохідного бар'єру є "Українська стратегія Гройсмана" (3,8%). Інші політичні сили, в тому числі недавно анонсована партія Сергія Притули, набрали б менше 3%.

% серед усіх опитаних % серед тих, хто має намір взяти участь у виборах % серед тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором «Слуга народу» (О.Корнієнко) 14,0 18,8 21,6 «Європейська Солідарність» (П.Порошенко) 10,0 13,8 15,8 «Опозиційна платформа — За життя» (Ю.Бойко, В.Медведчук, В.Рабінович) 8,1 11,2 12,9 «Батьківщина» (Ю.Тимошенко) 7,4 9,7 11,1 «Наші» (Є. Мураєв) 3,9 5,5 6,4 «Сила і Честь» (І.Смешко) 3,9 5,2 6,0 «Українська стратегія Гройсмана» 2,4 3,3 3,8 «Громадянська позиція» (А.Гриценко) 2,0 2,5 2,9 Радикальна партія Олега Ляшка 1,9 2,1 2,5 Партія Сергія Притули 1,6 1,9 2,2 «Свобода» (О.Тягнибок) 1,3 1,7 2,0 «Партія Шарія» 1,3 1,5 1,7 «УДАР Віталія Кличка» 0,8 0,9 1,1 «Наш край» 0,5 0,6 0,7 «За майбутнє» (І. Палиця) 0,4 0,4 0,4 «Голос» (К.Рудик) 0,3 0,4 0,4 «Опозиційний блок» (О.Вілкул) 0,3 0,3 0,4 «Пропозиція» (Б.Філатов) 0,1 0,1 0,1 Інша партія 5,7 7,0 8,0 НЕ БРАВ БИ УЧАСТІ У ВИБОРАХ 17,5 ˗ ˗ ВАЖКО СКАЗАТИ/ВІДМОВА 16,8 13,0 ˗

Дослідження проводилось методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Ймовірна похибка вибірки - не більше 2,3%.

Нагадаємо, що на минулому тижні телефонне опитування Київського міжнародного інституту соціології показало, що за "Слугу народу" на виборах до Ради проголосували б тільки 15,5%, а за "Європейську солідарність" - 15,7%.

Генеральному директору КМІС Володимиру Паніотто довелось пояснювати, що це не означає, що "ЄС" обігнала "Слугу народу" в партійному рейтингу. За його словами, опитування свідчить, що дві партії ділять перше місце, тому що різниця між ними - в межах статистичної похибки.