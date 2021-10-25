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Український дипломат Олександр Щерба йде працювати у “Нафтогаз”

Він зазначив, що прийняв запрошення голови “Нафтогазу” Юрія Вітренка приєднатися до команди НАК.

Український дипломат Олександр Щерба йде працювати у “Нафтогаз”
Фото: Укринформ

Колишній посол України в Австрії Олександр Щерба йде з дипломатичної служби та переходить на роботу в НАК “Нафтогаз України”.

Про це він повідомив у Facebook.

“Попрощався сьогодні з міністерством (закордонних справ, - ред.), поріг якого переступив колись давно 24-річним хлопцем. Вдячний всім, з ким мене зв’язала доля за ці 26 років. У тому числі міністру Дмитру Кулебі, який відпустив без образ”, - написав Щерба.

Він зазначив, що прийняв запрошення голови “Нафтогазу” Юрія Вітренка приєднатися до команди НАК.

“Попереду - життя за маршрутом Київ-Брюссель-Вашингтон-Відень. З наголосом на Брюсселі. Із хвилюванням та вірою заходжу у нові двері. Бог пише сценарій, від поворотів якого іноді перехоплює подих. Хочеться одного: бути гідним, не підвести Сценаріста”, - додав він.

Нагадаємо, у квітні президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Щербу з посади посла України в Австрії.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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