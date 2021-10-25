Порошенко закликав спрямувати кошти макрофінансової допомоги ЄС вразливим верствам суспільства

Експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко закликав владу спрямувати кошти макрофінансової допомоги, виділеної Європейським Союзом, на підтримку тих, хто "найбільше постраждав внаслідок кризи" – людям із вразливих категорій, а також малому та середньому бізнесу.

«Виділення Євросоюзом 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги – вчасний та потрібний крок для підтримки нашої держави в умовах економічних та енергетичних викликів, спричинених як діями україноненависницького російського агресора, так і неефективною політикою влади», – пише у Facebook Порошенко.

«Євросоюз як надійний партнер і союзник продовжує рішуче стояти пліч-о-пліч з Україною у протидії небезпечним загрозам. Очікуємо, що команда Зеленського використає ці важливі ресурси на допомогу вразливим верствам суспільства, а також малому та середньому бізнесу, а не на сумнівні популістичні проєкти», – наголошує п’ятий Президент.

Нагадаємо, сьогодні Україна отримала від Європейської комісії другий транш п'ятої програми макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро.