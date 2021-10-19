Нардепи змінили статус НАБУ з правоохоронного органу на орган виконавчої влади

У законі також вказали, що директор Бюро призначається за результатами конкурсу, оголошеного урядом.

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про внесення змін до Закону України "Про Національне антикорупційне бюро".

Документ приводить у відповідність до Конституції закон про НАБУ і змінює статус Бюро. НАБУ стає центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом і перестає бути державним правоохоронним органом, повідомили в пресслужбі парламенту.

До документа також ухвалили правку, що забороняє Кабінету Міністрів втручатися в діяльність НАБУ. Законопроєкт, крім того, визначить особливості застосування законодавства про держслужбу для незалежності НАБУ.

Крім того, встановлюється конкурсний відбір директора: уряд призначатиме (а також у визначених законом випадках звільнятиме) директора НАБУ за результатами конкурсу, який проводитиме спеціальна комісія.

Чинного директора НАБУ Артема Ситника призначав президент – на той час – Петро Порошенко. Після цього Конституційний Суд визнав неконституційним указ президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ. Суд дійшов висновку, що п'ятий президент Петро Порошенко, видаючи указ про призначення Ситника у 2015 році, перевищив свої повноваження. Згідно з рішенням КС, призначати та звільняти директора НАБУ повинен Кабінет Міністрів.