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Нардепи змінили статус НАБУ з правоохоронного органу на орган виконавчої влади

У законі також вказали, що директор Бюро призначається за результатами конкурсу, оголошеного урядом.

Нардепи змінили статус НАБУ з правоохоронного органу на орган виконавчої влади
Фото: Lb.ua

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про внесення змін до Закону України "Про Національне антикорупційне бюро". 

Документ приводить у відповідність до Конституції закон про НАБУ і змінює статус Бюро. НАБУ стає центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом і перестає бути державним правоохоронним органом, повідомили в пресслужбі парламенту. 

До документа також ухвалили правку, що забороняє Кабінету Міністрів втручатися в діяльність НАБУ. Законопроєкт, крім того, визначить особливості застосування законодавства про держслужбу для незалежності НАБУ. 

Крім того, встановлюється конкурсний відбір директора: уряд призначатиме (а також у визначених законом випадках звільнятиме) директора НАБУ за результатами конкурсу, який проводитиме спеціальна комісія. 

Чинного директора НАБУ Артема Ситника призначав президент – на той час – Петро Порошенко. Після цього Конституційний Суд визнав неконституційним указ президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ. Суд дійшов висновку, що п'ятий президент Петро Порошенко, видаючи указ про призначення Ситника у 2015 році, перевищив свої повноваження. Згідно з рішенням КС, призначати та звільняти директора НАБУ повинен Кабінет Міністрів.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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