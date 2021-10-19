Нардепи розблокували підписання закону про олігархів

Лишається відкритим питання, хто під ними ставитиме підпис – Разумков чи Стефанчук.

Верховна Рада відхилила 12 постанов щодо скасування голосування за так званий антиолігархічний законопроєкт. Тепер документ зможе підписати спікер парламенту, щоправда, поки незрозуміло, який – колишній Дмитро Разумков чи нинішній Руслан Стефанчук.

Регламентний комітет рекомендував депутатам визначитися щодо цих постанов шляхом голосування. Найбільша кількість голосів за постанову з цього пакету – 86, найменша – 63.

Постанови про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття у другому читанні та в цілому проєкту Закону про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів) подавали народні депутати від двох політичних сил – Ірина Геращенко, Олексій Гончаренко, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Микола Княжицький, Михайло Бондарь, Олег Синютка, Володимир В'ятрович, Ірина Фріз, Ростислав Павленко, Вікторія Сюмар, Марія Іонова від "Євросолідарності" і Василь Німченко від ОПЗЖ.

Суперечності щодо закону викликані тим, що під час голосування за "спецпроцедурою" одночасно врахували три правки, які протирічать одна одній.

Мова про поправки під номерами 396, 398, 406. Зокрема, правка 398 авторства самого Разумкова передбачає: рішення щодо визнання особи олігархом приймає голова Національного агентства з питань запобігання корупції за поданням незалежної комісії, що створюється для розгляду таких питань. Натомість у поправці 406 йдеться про те, що рішення про визнання особи олігархом ухвалює РНБО. Віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко вважає, що парламент може переголосувати неточності в законі на цьому тижні.

Хто саме повинен ставити підпис під законопроєктом – Стефанчук чи Разумков – у Раді досі не розібралися. Разумков вважає, що це повинен робити він, адже він очолював Верховну Раду в день ухвалення закону. "Голова Верховної Ради, згідно з рішенням Конституційного суду, підписує законопроєкт, засвідчуючи, що це саме той текст законопроєкту, який був прийнятий у стінах Верховної Ради в той чи інший день, коли він голосувався", – заявив він.

Його наступник на посаді Руслан Стефанчук з такою точкою зору не погоджується: "Ні Конституція, ні закони України таких обмежень не передбачають". Раніше Стефанчук говорив, що сподівається на консенсусне рішення в питанні підписання цього закону, а також те, що "ми не будемо чіплятись за якісь закарлючки в регламенті".

Разумков також вважає, що підписання цього законопроєкту Стефанчуком буде порушенням. Регламентний комітет тим часом каже, що документ може підписати і Стефанчук.