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Зеленський зустрівся з міністром оборони США

"Сполучені Штати залишаються для України головним партнером у сфері безпеки й оборони".

Зеленський зустрівся з міністром оборони США
Володимир Зеленський та Ллойд Остін
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Сполучених Штатів Америки Ллойдом Остіном, який перебуває в Києві з робочим візитом.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"Хочу подякувати вам за те, що ви приїхали, як ми й домовлялися у США, з візитом в Україну. Дякую вам і Президенту Байдену за постійну підтримку України, нашого суверенітету й територіальної цілісності", - сказав Зеленський.

Співрозмовники приділили особливу увагу питанню подальшого поглиблення практичної взаємодії між Україною та США у галузі безпеки та оборони відповідно до домовленостей, досягнутих під час візиту Зеленського до США.

"Сполучені Штати залишаються для України головним партнером у сфері безпеки й оборони", – наголосив Зеленський і висловив подяку американській стороні за матеріально-технічну допомогу, яку надають США для посилення спроможностей Збройних Сил України.

Зеленський і  Остін також обмінялися думками щодо безпекової ситуації на сході України, а також у регіоні Чорного й Азовського морів.  Співрозмовники обговорили актуальні питання взаємодії України з НАТО та подальшої підтримки з боку США на шляху реалізації євроатлантичних прагнень нашої держави.

Сторони також торкнулися питання енергетичної безпеки України та Європи.

Нагадаємо,  18 жовтня Україна отримала від США другу партію допомоги для потреб ЗСУ в розмірі 60 млн доларів. Це вже друга партія від американських партнерів за результатами домовленостей, досягнутих під час нещодавнього візиту  Зеленського до США.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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