Першого віцепрем'єра Любченка можуть зняти вже в листопаді, – джерела

Однак не виключено, що відставку вдастся відкласти через "близькість до президента".

Першого віцепрем'єр-міністра, міністра економічного розвитку Олексія Любченка планують зняти. Ймовірно, це відбудеться вже на початку листопада, повідомили три джерела LB.ua у фракції "Слуга народу".

За словами одного зі співробітників, "по Любченку справді з’явилася інформація. Правоохоронні органи надали інформацію по «скрутках» по ПДВ. Вона такого об’єму, що її неможливо приховати. Вуха дуже сильно стирчать. Тому будуть прибирати".

Ще один співрозмовник підкреслив, що "ситуація може змінитися. Бо насправді Любченко дуже близький до президента. Він у будь-який момент може прийти та показати, як зросли доходи до бюджета. Це подобається президенту".

Третій нардеп додав, що "на вихід" з уряду, окрім міністра екології Романа Абрамовського у цей четвер, готують й інші кандидатури, але на початок листопада.

"Замість Уруського (очільник Мінстратегпрому, віцепрем'єр – Ред.) кандидатом розглядали станом на Трускавець голову промислового комітета Дмитра Наталуху. Але після ситуації, коли він не голосував за відставку спікера Дмитра Разумкова, це вже під питанням. Також вже давно багато питань до роботи міністра оборони Андрія Тарана. Але наразі, коли приїхав міністр зі Штатів, це питання відклали. Називають новим міністром Ірину Верещук. Це під питанням. Але у будь-якому випадку – це буде особистий вибір президента. Очільницю міністерства соцполітики Марину Лазебну також готують до відставки. Але й досі не можуть підібрати заміну", – зазначив співрозмовник у "Слузі народу".

Нагадаємо, про те, що Абрамовського знову розглядають як кандидата на звільнення з уряду, джерела LB.ua повідомляли ще у вересні. Тоді співрозмовники в Кабміні також говорили, що посаду може втратити міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко.

Кадрові питання "Слуги народу" збиралися обговорювати на великому засіданні фракції в Трускавці, однак потім це питання відклали. Голова парламенту Руслан Стефанчук ще 14 жовтня говорив, що наразі питання перестановок у Кабміні в порядку денному немає, але кадрові питання розглядаються і без внесення до нього.

Абрамовського призначили міністром захисту довкілля та природних ресурсів у червні 2020-го. До цього він займав посаду заступника очільника цього міністерства.

Абрамовський вже писав заяву на звільнення – в грудні 2020-го. За інформацією джерел LB.ua, міністром екології збиралися призначити виконавчого директора Асоціації газодобувних компаній Романа Опімаха. Утім нардеп Олександр Качура у коментарі LB.ua повідомив, що "Слуга народу" на фракції погодила всі чотири кандидатури на посади міністрів, окрім кандидата на посаду Мінекології. Пізніше нардепи зняли з порядку денного звільнення Абрамовського.