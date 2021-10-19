Верховна Рада може переголосувати неточності в законопроєкті про олігархів. Про це у кулуарах парламенту повідомив новий перший віцеспікер Олександр Корнієнко.

"Думаю, може бути корегування тексту відповідно до 131 статті Регламенту. Коімтет досліджує цю можливість. Цілком можливо, що ми завтра або в четвер ще раз проголосуємо відредагування технічне, щоб усунути технічні помилки, які виникли в результаті голосування", – зазначив він.

Законопроєкт про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів) ухвалювався під протест опозиційних фракцій та блокування трибуни. Дмитро Разумков у цей час перебував на самоізоляції через повторне захворювання на ковід.

Фракція "Слуги народу" добилася включення законопроєкту в порядок денний всупереч позиції Разумкова та його розгляду за скороченою процедурою, щоб не заслуховувати кожну з понад тисячі поправок. При цьому під час голосування за "спецпроцедурою" одночасно врахували три правки, які суперечать одна одній.

Мова про поправки під номерами 396, 398, 406. Зокрема, правка 398 авторства самого Разумкова передбачає: рішення щодо визнання особи олігархом приймає голова Національного агентства з питань запобігання корупції за поданням незалежної комісії, що створюється для розгляду таких питань. Натомість у поправці 406 йдеться про те, що рішення про визнання особи олігархом ухвалює РНБО.

На думку низки народних депутатів, зокрема голови фракції «Голос» Ярослава Железняка, через згадану колізію закон доведеться переголосовувати. Натомість ексспікер був переконаний: переголосовувати не потрібно, президент має або повернути документ до Верховної Ради з власними пропозиціями, або підписати його та потім вносити зміни до нього іншим законопроєктом.

У свою чергу представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський наголосив: взаємовиключні правки не були проголосовані, тож спікер повинен завізувати закон і передати його на підпис президентові. А колізія, про яку говорив Дмитро Разумков, спричинена неточностями у стенограмі, які перший віцеспікер Руслан Стефанчук виправив наступного дня, зачитавши зміни до стенограми попереднього засідання.

Нардепи сьогодні мають відхилити 12 постанов щодо скасування результатів голосування за антиолігархічний проєкт закону. Після цього його зможе підписати спікер парламенту, щоправда, досі неясно, який – колишній чи теперішній. Ексголова Ради Дмитро Разумков каже, що підпис має ставити він. За його словами, це визначено рішененням Конституційного суду. Підписання Стефанчуком ексспікер вважатиме порушенням.

Його наступник Руслан Стефанчук тим часом сказав, що сподівається на консенсусне рішення: "думаю, що ми не будемо чіплятись за якісь закарлючки в регламенті, а знайдемо якесь рішення разом, тому що нам важливо, щоб цей закон запрацював".

Тим часом у Регламентному комітеті стверджують, що законопроєкт справді може підписати Стефанчук.