Стефанчук виправив неточності у законі про олігархів, зачитавши зміни до стенограми

Через головуючого Рада не відхилила велику кількість зайвих правок.

Перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук виправив неточності в ухваленому законі про олігархів, зачитавши зміни до стенограми вчорашнього засідання.

"Відповідно до ч.2 ст.55 регламенту Верховної Ради України заявляю про необхідність виправлення допущених у стенограмі неточностей в частині законопроєкту №5599", - оголосив Стефанчук в кінці пленарного засідання у п'ятницю.

Він пояснив, що під час розгляду законопроєкту, зачитуючи номери поправок на відхилення, "з огляду на ситуацію в залі" кілька разів пропустив слово "тире".

Через це Рада не відхилила велику кількість зайвих поправок. Наприклад, комітет пропонував відхилити поправки 162-166, але Стефанчук поставив на відхилення тільки 162 і 166 поправку.

Фрагмент стенограми з пропущеними тире

"Наголошую, що у всіх випадках на голосування ставилися пропозиції комітету. У зв'язку з цим прошу комітет урахувати зазначене вище при оформленні парламентом тексту законопроєкту", - сказав Стефанчук.

Після цього він закрив пленарне засідання парламенту.

Наступне відбудеться 5 жовтня.

Нагадаємо, що закон про олігархів, ймовірно, доведеться переголосовувати, оскільки через плутанину депутати підтримали кілька правок, які суперечать одна одній.

Так, однією з поправок рішення про визнання особи олігархом має приймати голова НАЗК, а за іншою - РНБО.