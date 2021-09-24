Рада збирається визнати виселення українців з Польщі у 1944-1951 роках депортацією

Верховна Рада на пленарному засіданні в п'ятницю, 24 вересня, ухвалила в першому читанні законопроєкт №2038 про визнання депортованими громадян України, які у 1944-1951 роках були примусово виселені з території Польщі.

За нього проголосували 294 депутати парламенту.

Законопроєкт передбачає компенсацію депортованим особам шкоди, заподіяної внаслідок депортації, у вигляді щорічної разової матеріальної допомоги.

На депортованих осіб незалежно від року народження планують поширити пільги, передбачені для учасників війни, в тому числі безкоштовний проїзд в громадському транспорті.

Нагадаємо, що у листопаді 2018 року Верховна Рада встановила День пам’яті українців - жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках, який відзначається щороку у другу неділю вересня.

Примусове переселення українців з Польщі відбувалося в кілька етапів, основний з яких прийшовся на 1944-46 роки. Тоді за угодою між УРСР і Польським комітетом національного визволення про "обмін населенням" з території сучасної Польщі до західних і південно-східних областей України вивезли понад 482 тисяч українців. Одночасно із західних областей УРСР до Польщі переселили майже 790 тисяч поляків і євреїв.

Продовженням депортації українців стала акція "Вісла", проведена у 1947 році польським комуністичним режимом. У ході операції близько 150 тисяч українців депортували на північні та північно-західні території Польщі.

В рамках демаркації та "вирівнювання" кордону виселення українців з Польщі продовжувалося до 1951 року.