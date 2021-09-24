Замах на Сергія Шефіра: що відомо?
Замах на Сергія Шефіра: що відомо?
Рубікон імені Сергія Шефіра
Рубікон імені Сергія Шефіра
"Що це за х..ня?!": "слуги народу" обурені неголосуванням Веніславського за "спецпроцедуру" розгляду закону про олігархів
"Що це за х..ня?!": "слуги народу" обурені неголосуванням Веніславського за "спецпроцедуру" розгляду закону про олігархів
Всі, хто був в авто, мали загинути: Геращенко розкрив нові деталі замаху на Шефіра
Всі, хто був в авто, мали загинути: Геращенко розкрив нові деталі замаху на Шефіра
Роман Шпек: «У комуністів все зводилось до того, що держава має робити емісію і роздати гроші"
Роман Шпек: «У комуністів все зводилось до того, що держава має робити емісію і роздати гроші"
Закон про олігархів переголосують наступного пленарного тижня
Закон про олігархів переголосують наступного пленарного тижня
Рада ухвалила закон про олігархів
Рада ухвалила закон про олігархів
Закон «про олігархів». Все тільки починається
Закон «про олігархів». Все тільки починається
На межі Тернопільської та Івано-Франківської областей стався землетрус
На межі Тернопільської та Івано-Франківської областей стався землетрус
ГоловнаСвіт

Рада збирається визнати виселення українців з Польщі у 1944-1951 роках депортацією

Депортованим особам обіцяють компенсації та пільги.

Рада збирається визнати виселення українців з Польщі у 1944-1951 роках депортацією
Фото: uinp.gov.ua

Верховна Рада на пленарному засіданні в п'ятницю, 24 вересня, ухвалила в першому читанні законопроєкт №2038 про визнання депортованими громадян України, які у 1944-1951 роках були примусово виселені з території Польщі.

За нього проголосували 294 депутати парламенту.

Законопроєкт передбачає компенсацію депортованим особам шкоди, заподіяної внаслідок депортації, у вигляді щорічної разової матеріальної допомоги.

На депортованих осіб незалежно від року народження планують поширити пільги, передбачені для учасників війни, в тому числі безкоштовний проїзд в громадському транспорті.

Нагадаємо, що у листопаді 2018 року Верховна Рада встановила День пам’яті українців - жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках, який відзначається щороку у другу неділю вересня.

Примусове переселення українців з Польщі відбувалося в кілька етапів, основний з яких прийшовся на 1944-46 роки. Тоді за угодою між УРСР і Польським комітетом національного визволення про "обмін населенням" з території сучасної Польщі до західних і південно-східних областей України вивезли понад 482 тисяч українців. Одночасно із західних областей УРСР до Польщі переселили майже 790 тисяч поляків і євреїв.

Продовженням депортації українців стала акція "Вісла", проведена у 1947 році польським комуністичним режимом. У ході операції близько 150 тисяч українців депортували на північні та північно-західні території Польщі.

В рамках демаркації та "вирівнювання" кордону виселення українців з Польщі продовжувалося до 1951 року.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також