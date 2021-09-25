В Ісландії обирають парламент

До законодавчого органу можуть увійти рекордні дев'ять партій, що призведе до нестабільності.

В Ісландії у суботу, 25 вересня тривають парламентські вибори, результати яких можуть призвести до політичної нестабільності у країні.

Про це пише reuters.com.

Так, до законодавчого органу можуть увійти рекордні дев'ять партій, що відповідно ускладнить досягнення спільних позицій з таких ключових тем, як зміна клімату і охорона здоров'я.

“На острові в Північній Атлантиці з населенням 371 000 жителів з 2017 року спостерігається період стабільності при правлячій ліво-правій коаліції – після багатьох років політичних скандалів і недовіри до політиків у результаті фінансової кризи 2008 року”, – зазначає видання.

Нинішня урядова коаліція, яку очолює представниця ліво-зеленого руху Катріна Якобсдоттір, отримала свій мандат, обіцяючи забезпечити стабільність після того, як ісландці п’ять разів голосували на виборах з 2007 по 2017 рік.

У 2017 році ліво-зелені, які називають себе “радикальною лівою партією”, об'єдналися з малоймовірними партнерами – Партією незалежності, що орієнтується на бізнес, і правоцентристською Прогресивною партією. Це викликало невдоволення низки рядових членів партії.

У той час як зараз Якобсдоттір залишається популярною, опитування показують, що її партія втратить підтримку, що знаменує кінець актуальної коаліції. Підтримка Партії незалежності, найбільшої партії Ісландії, також знижується, але результати виборів все ще можуть дати колишньому прем'єр-міністру Б’ярні Бенедіктсону мандат на формування нового уряду.

Хоча зруйнований політичний ландшафт ускладнить формування нового уряду, Якобсдоттір може прагнути до коаліції з іншими лівими партіями, які, як показують опитування громадської думки, отримають підтримку.

“Якщо ми матимемо такий уряд, ми побачимо деякі зміни у питанні оподаткування багатих, а екологічні проблеми стануть більш важливими”, – прокоментував політолог Болдуін Бергссон.

Зміна клімату є важливою проблемою для ісландців, які люблять називати свою країну "Країною вогню та льоду" через неймовірне поєднання вулканів та льодовиків, що були, зокрема, використані у телесеріалі HBO "Гра престолів".

Нагадаємо, у червні 2020 року Президент Ісландії Гвюдні Йоуханнессон переобрався на другий термін з результатом 92,2%. У 2016 році він став президентом за підтримки 39,1% виборців.