Ще близько 100 українців хочуть виїхати з Афганістану, - МЗС

Посольство України в Таджикистані підтримує з ними зв'язок.

За інформацією Міністерства закордонних справ України, близько 100 українців хочуть виїхати з Афганістану.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"За інформацією МЗС України, в даний час близько 100 українців хочуть виїхати з Афганістану. Наше посольство в Таджикистані підтримує з ними зв'язок. Як тільки з'явиться чергова можливість покинути країну, громадяни отримають інструкції щодо подальших дій", - сказав Ніколенко.

Нагадаємо, 23 вересня в Міжнародному аеропорту Бориспіль приземлився літак, відправлений для евакуації українських громадян та членів їхніх родин з Афганістану.

Після приходу талібів до влади в Афганістані Україна провела шість евакуаційних рейсів, але в країні досі залишаються громадяни, які очікують на евакуацію. За останніми даними МЗС, мова йшла про 159 осіб.