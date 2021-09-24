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Палата представників США затвердила $1 млрд військової допомоги Ізраїлю

Тепер це рішення має підтримати Сенат.

Палата представників США затвердила $1 млрд військової допомоги Ізраїлю
Фото: wikipedia.org

Палата представників Сполучених Штатів переважною більшістю голосів в четвер проголосувала за надання 1 мільярда доларів Ізраїлю на  доукомплектування його системи ПРО "Залізний купол".

Про це повідомляє Reuters.

Це рішення було ухвалене 420 голосами, проти висловилися 9. Тепер це рішення має підтримати Сенат.

Вчора законодавці-демократи виключили із законопроекту про фінансування уряду США асигнування на військове фінансування Ізраїлю на 1 мільярд доларів. Проти цього положення виступила горстка прогресивістів-демократів, які звинуватили Ізраїль у порушеннях прав людини щодо палестинців. Вони вимагали виключення цього положення з законопроекту. Демократам довелося піти на ці умови, бо в іншому випадку голосування за документ могло провалитися.

Втім лідери палати негайно заявили, що внесуть окремий законопроект про фінансування проекту “Залізний купол”.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет подякував обом партіям в Палаті представників за їх підтримку. 

“Ті, хто намагається заперечити цю підтримку, отримали сьогодні гучну відповідь”, - наголосив він у своїй заяві.

1 мільярд доларів в рамках фінансування “Залізного купола” призначений для заміни ракет-перехоплювачів, які Ізраїль використовував для відбиття ракет, випущених з Гази під час травневого конфлікту.

Нагадаємо, у червні Ізраїль розгорнув "Залізний купол" по всій країні через ймовірність нового конфлікту в секторі Гази.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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