Україна хоче збільшення фінансової підтримки США до $1 млрд на рік

Голова МЗС України вже розпочав діалог з Конгресом та Адміністрацією США з цього питання.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розпочав діалог з Конгресом та Адміністрацією США щодо потреби збільшення загальної суми підтримки, яку Сполучені Штати надають Україні до 1 мільярда доларів США на рік.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

“Я вже розпочав діалог з Конгресом та Адміністрацією США про те, що рівень фінансової підтримки України з боку Сполучених Штатів має досягнути позначки в 1 мільярд доларів США на рік, і це має відбутися в найближчі роки. Для цього є всі політичні та безпекові передумови”, - заявив Кулеба, відповідаючи на питання журналіста під час онлайн-брифінгу у Нью-Йорку.

Дмитро Кулеба додав, що у Конгресі США вже є багато сил, які підтримують таку ініціативу, і Україна продовжить активно працювати над її втіленням. На думку міністра, значна частина цієї суми має йти саме на безпековий сектор.

“Клуб держав, які отримують від США мільярд і більше доларів допомоги на рік - це “клуб обраних”. Це краще будь-яких загальних статусів, бо це реальна практична допомога, і ми працюємо над її залученням”, - зазначив він.

Крім того, міністр додав, що питання зміцнення протиракетної та протиповітряної оборони України “входять до найбільш пріоритетних у діалозі нашої держави зі США”.

“Ми працюємо і зі Сполученими Штатами, і з іншими державами над зміцненням української обороноздатності, аби Україна була сильною”, - наголосив міністр.

Нагадаємо, Комітет з правил Палати представників США схвалив поправки до проекту оборонного бюджету на 2022 рік. Серед іншого, законопроєкт передбачає збільшення безпекової допомоги Україні до 300 млн доларів з нинішніх 250 млн