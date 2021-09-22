Президент Польщі в ООН заявив про несправедливе ставлення країн півночі Європи до України

Президент Польщі та кандидат на пост президента від партії PiS Анджей Дуда зустрічається з прихильниками після другого туру през

Президент Польщі Анджей Дуда вважає несправедливим ставлення до України країн Північної Європи, які погодили будівництво газопроводу "Північний потік -2".

Як повідомляє пресслужба польського президента, про це Дуда розповів під час свого виступу на сесії Генасамблеї ООН.

Президент Польщі нагадав, що від початку російської агресії в Україні та захоплення нею українських територій загинуло понад 13 тисяч людей. Це був перший випадок у Європі після Другої світової війни, коли одна держава захопила територію іншої держави.

"Якою була реакція заможної Півночі на цю трагедію українського народу, який боровся за незалежність? Це було будівництво величезного газопроводу "Північний потік -2", по якому російський газ буде надходити до Західної Європи і який принесе агресору ще більше мільярдів і повну безпорадність, або навіть байдужість до того факту, що з того часу Україна перебуває у ще більшій небезпеці", - сказав Дуда.

Він зазначив, що нещодавно відвідав саміт Кримської платформи в Києві, на якому був одним з небагатьох лідерів "багатої Півночі" там.

"Я шукав там тих, хто побудував і схвалив будівництво газопроводу “Північний потік-2”, але я їх не знайшов", - наголосив президент Польщі.

Нагадаємо, Росія завершила будівництво "Північного потоку - 2" 10 вересня. Перед тим голова правління "Газпрому" Олексій Міллер сказав, що перші поставки можуть початися вже в 2021 році.

13 вересня німецький регулятор почав сертифікацію "Північного потоку - 2". Радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль назвала "далекою від реальності" інформацію про те, що російський "Газпром" планує розпочати подачу природного газу "Північним потоком-2" вже з жовтня. Вона нагадала, що запуск газопроводу неможливий без сертифікації його як незалежного оператора газотранспортної системи.