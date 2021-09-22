Таліби за день до початку Генасамблеї ООН захотіли взяти участь у дебатах на високому рівні

Таліби виявили бажання виступити перед світовими лідерами на засіданні Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку цього тижня. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш отримав листа від талібів з «проханням про участь» в дебатах на високому рівні.

Про це офіційний представник генсека ООН Стефан Дужаррік повідомив 21 вересня, передає Радіо Свобода.

Лист датований 20 вересня, за день до початку роботи Генасамблеї ООН, і підписаний виконувачем обов’язки міністра закордонних справ у талібів Аміром Ханом Муттакі.

У листі йдеться, що «Талібан» не тільки прагне участі в щорічних зборах ООН, а й призначає нового постійного представника ООН Мохаммада Сухайля Шахіна.

Таліби констатували, що колишній президент Афганістану Ашраф Гані був «скинутий» 15 серпня і що країни світу «більше не визнають його президентом». Таким чином, акредитований наразі посол Афганістану Гулам Ісакзай більше не представляє Афганістан, йдеться в повідомленні.

Разом із тим 15 вересня Гутерріш отримав окреме повідомлення від Ісакзая зі списком делегації Афганістану на 76-й сесії асамблеї, повідомив представник ООН.

Дебати у межах Генасамблеї ООН почалися 21 вересня і триватимуть до 27 вересня. Очікується, що в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку виступлять близько 110 глав держав, понад 50 глав урядів та більш ніж 20 глав МЗС. Україну представить президент Володимир Зеленський.