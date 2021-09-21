США вперше запроваджують санкції проти платформи з обміну криптовалют

Робота SUEX є вкрай важливою для забезпечення прибутковості від кібератак здирників.

Влада США вперше запроваджує санкції проти платформи з обміну криптовалют - SUEX OTC, S.R.O. Такі заходи направлені на протидію здирникам, які працюють в кіберпросторі.

Про це йдеться в прес-релізі Мінфіну США.

"SUEX сприяла транзакціях з незаконними фінансовими надходженнями, отриманими, як мінімум, від восьми способів вимагання", - йдеться в заяві.

Як зазначається у пресрелізі, аналіз відомих транзакцій SUEX свідчить, що понад 40% транзакцій SUEX, про яких відомо, пов'язані з незаконними учасниками цих процесів.

Санкції передбачають заморожування всіх активів SUEX, що перебувають в юрисдикції США, а також заборону американським громадянам вести справи з цією платформою. Крім того, будь-які структури, якими на 50% і більше відсотків належить особам, які підпали під санкції, блокуються аналогічно.

У Мінфіні зазначили, що робота SUEX є вкрай важливою для забезпечення прибутковості від кібератак здирників, а американське міністерство в свою чергу продовжить заважати платформ, подібним SUEX, заохочувати кіберзлочинців в проведенні нових кібератак для вилучення коштів.

Нагадаємо, раніше у вересні Міністерство фінансів США запровадило санкції проти представників розвідки Ірану, які здійснили спробу викрадення американського громадянина у Нью-Йорку, а також причетних до аналогічних операцій у інших країнах.