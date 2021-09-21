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ЄСПЛ визнав Росію відповідальною за отруєння ексспівробітника ФСБ Литвиненка

Суд зобов'язав Москву виплатити його вдові 100 тисяч євро.

ЄСПЛ визнав Росію відповідальною за отруєння ексспівробітника ФСБ Литвиненка
EPA/UPG

Європейський суд з прав людини визнав Росію винною в отруєнні колишнього співробітника ФСБ  Олександра Литвиненка у Великобританії в 2006 році із застосуванням радіоактивної речовини полоній.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Суд постановив, що Росія не провела ефективного розслідування справи і не забезпечила притягнення до відповідальності росіян Лугового і  Ковтуна, яких британські слідчі назвали виконавцями вбивства.

"Немає сумнівів в тому, що вбивство було скоєно російськими громадянами Андрієм Луговим і Дмитром Ковтуном", - заявив суд в Страсбурзі.

Крім того, на думку ЄСПЛ, є вагомі докази того, що злочинці діяли від імені російської влади.

Суд зобов'язав Москву виплатити позивачці -  вдові росіянина Марині Литвиненко - компенсацію в розмірі 100 тисяч євро.

Нагадаємо, Литвиненко помер у листопаді 2006 року в результаті отруєння радіоактивним полонієм-210. За версією Скотленд-Ярду, йому додали отруту в чай. Вдова Литвиненка вважає, що його отруїли співробітники російських спецслужб. На її думку, це пов'язано зі звинуваченнями Литвиненка з приводу їхньої причетності до вибухів житлових будинків у Росії в 1999 році.

У 2016 році Великобританія опублікувала результати розслідування вбивства Литвиненка. Як стверджує британське слідство, до його вбивства причетні депутат Держдуми Андрій Луговий (колишній колега Литвиненка по ФСБ) і бізнесмен Дмитро Ковтун, який раніше працював у ГРУ. "Ймовірним причетним" до вбивства Литвиненка суд Лондона також визнав президента РФ Володимира Путіна.

Росія традиційно відкидає всі звинувачення.

У червні 2017 року було вбито експерта-дозиметриста Метью Панчера, який розслідував справу.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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