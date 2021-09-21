У США двох політтехнологів звинуватили в отриманні грошей із Росії на кампанію Трампа

Бентон і Даг Уід "вступили в змову з метою незаконно переправити десятки тисяч доларів, що належали громадянину РФ, на вибори президента США".

Двох політтехнологів Республіканської партії США звинуватили в незаконному фінансуванні з-за кордону виборчої кампанії Дональда Трампа в 2016 році.

Про це пише Deutsche Welle.

Згідно з обвинувальним висновком, оприлюдненим у федеральному суді округу Колумбія, Джессі Бентон і Даг Уід "вступили в змову з метою незаконно переправити десятки тисяч доларів, що належали громадянину Росії, на вибори президента США".

Американське законодавство забороняє іноземним громадянам жертвувати гроші на президентські виборчі кампанії.

Зазначається, що Бентон та Уід допомогли громадянину РФ дістати квиток на політичний захід зі збору коштів для виборчої кампанії Трампа в Пенсільванії у вересні 2016 року. Росіянин, ім'я якого не називається, пожертвував 25 тисяч доларів комітетам, пов'язаним з Трампом, щоб взяти участь у заході. При цьому джерело цих коштів приховали, а платіж був таємно проведений через Бентона, який видав себе за донора.

За даними агентства AP, росіянин перевів в політичну консалтингову фірму Бентона 100 тис. доларів через підроблений рахунок-фактуру за "консультаційні послуги". Відзначається, що Бентон перевів зі своєю особистою кредитної картки 25 тис. доларів об'єднаному комітету зі збору коштів, залишивши собі 75 тисяч.

Наразі політтехнологам висунуто звинувачення у змові з метою вимагання та організації незаконного пожертвування на виборчу кампанію з боку іноземного громадянина, а також подачі неправдивих записів у Федеральну виборчу комісію.

Нагадаємо, в грудні 2016 року Центральне розвідувальне управління США заявило, що Росія втрутилася в хід президентських виборів 2016 року, щоб допомогти Трампу перемогти.

А раніше адміністрація президента США Барака Обами звинуватила РФ у проведенні широкомасштабної кампанії з втручання у вибори президента США, включаючи злом комп'ютерів Національного комітету Демократичної партії США та інших політиків. Також адміністрація Обами звинуватила Росію у зломі серверів комітету Демократичної партії щодо виборів у Конгрес і у витоку персональних даних членів партії.

У 2018 році Трамп визнав, що російська сторона не тільки намагалася втручатися, а й фактично втручалася і впливала на вибори президента США 2016 року.