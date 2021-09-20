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МЗС вимагає звільнити українця Ференца, засудженого в Білорусі

Чоловіка засудили до трьох років позбавлення воліза участь у протестах.

МЗС вимагає звільнити українця Ференца, засудженого в Білорусі
Михайло Ференць
Фото: sk.gov.by

Сьогодні суд Заводського району Мінська виніс вирок громадянину України Михайлу Ференцю і засудив його до трьох років позбавлення волі за нібито участь у "діях, які грубо порушують громадський порядок, та умисне пошкодження майна".

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

У МЗС зазначили, що сім місяців, які українець вже відбув у білоруському СІЗО, не були зараховані у загальний термін покарання. Крім того, достовірних доказів провини громадянина України у суді наведено не було.

"Свою провину Михайло Ференець не визнає та через адвоката планує подавати апеляцію. Відомий білоруський правозахисний центр «Вясна» визнав його політв’язнем. Вважаємо справу Михайла Ференця політично мотивованою, а вирок несправедливим та протиправним. Бездоказове звинувачення та неправове засудження громадянина України є черговими проявами антиукраїнських дій Мінська", - наголосили в МЗС.

Україна вимагає негайно звільнити Ференця і вчергове закликає владу Білорусі припинити репресії проти громадян, повернутися на шлях демократичного розвитку країни, звільнити усіх політичних в’язнів та розпочати інклюзивний діалог із залученням усіх верств суспільства.

"Україна послідовно підтримує незалежність і суверенітет Білорусі, а також прагнення білоруського народу жити у вільній, демократичній, європейській державі, в якій голос кожного громадянина враховується", - йдеться в повідомленні.

Раніше Слідчий комітет Білорусі заявив, що українця судять за участь в протестах. 32-річний чоловік нібито брав участь в акціях у Мінську рік тому, малював на стінах тарганів і шукав однодумців в Telegram-чатах.

Фото: sk.gov.by

Нагадаємо, в липні убілоруському місті Столин силовики затримали 24-річного громадянина України Павла Рабешка.

У помешканні чоловіка, який має посвідку на проживання в Білорусі, провели обшук, в якому брали участь п'ять співробітників міліції. В українця вилучили телефон та відвезли його до КДБ.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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