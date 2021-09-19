За різними даними, у ньому взяли участь від 3 до 7 тисяч осіб.

Фото: Макс Требухов

У Києві відбувся Марш рівності – мирна хода на підтримку прав ЛГБТ+. За різними даними, у ньому взяли участь від 3 до 7 тисяч осіб.

Порядок та безпеку під час заходу забезпечували поліцейські, марш відбувся ексцесів та провокацій.

Водночас у парку Шевченка зібралося понад 50 противників Маршу – представників різних організацій, зокрема “Традиція і порядок” та “Правий сектор”.

Вони тримали українські прапори та плакати з написами “Традиційна сім’я – це природньо”, “Бог, Конституція України та природа людини – проти ЛГБТ у країні”.

Фото: Макс Требухов

“Головна тематика цьогорічного КиївПрайду – Країна для всіх. Закони для життя. Держава для безпеки. Ми рішуче, гучно та пліч-о-пліч вимагатимемо введення в дію законодавства щодо злочинів на ґрунті нетерпимості до ЛГБТ+ та інших груп, що вже роками потерпають від насилля”, – зазначив організатор заходу КиївПрайд.

Учасники Прайду вимагають імплементації законопроєкту №5488, що передбачає покарання за подібні кримінальні дії.

“Ми втомилися чекати змін та терпіти систематичні залякування, тиск, зриви мирних заходів, напади на активістів та активісток, ЛГБТ+ спільноту і людей, які просто хочуть бути собою. Ми вимагаємо змін тут і зараз, адже хочемо жити вільно у власній країні, аби розбудовувати вільне суспільство та працювати на його благо без остраху за свою ідентичність”, – додали активісти.

Фото: Макс Требухов

Організація також сформувала Маніфест з вимогами Маршу Рівності. “Реформи, зміни, безпека та свобода для громадян та громадянок – наш основний запит цього року”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, в Одесі після ходи за права ЛГБТ 28 серпня сталися зіткнення між правоохоронцями та активістами організації "Традиція і порядок". Противники ЛГБТ- акції застосували проти поліцейських сльозогінний газ.

Національна поліція розпочала провадження за фактами хуліганства, масових заворушень та насильства щодо правоохоронців під акції.